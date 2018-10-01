Киев обеспокоился полётом российского Су-27 в зоне учений украинских кораблей

Украина организовала учения в акватории Азовского моря, в которых принимали участие и корабли, которые там находятся. Маневры назвали «Казацкой волей – 2018».
Они проходили в период 25 – 29 сентября. Киев очень обеспокоился полётом российского Су-27 в зоне учений украинских кораблей.
Такой факт, действительно, был. Но российский боевой самолёт не нарушил ни одной нормы международных правил. Он просто наблюдал с установленного для этого расстояния.
Почему так испугались украинские военные моряки, пусть разбирается их командование. А, если не испугались, то Киев просто использовал этот рядовой случай, как повод в очередной раз «поверещать».
«Казацкая воля – 2018» отрабатывала возможности военного управления, если придётся вести оборонительные и контрнаступательные операции.
Украинский Генштаб перед тем, как начались эти учения, заявил, что ВСУ станут сбивать все беспилотники, замеченные в районе их проведения. Лиц, которые ими управляют, будут задерживать и привлекать к ответственности.
Видимо, не надеясь на возможности собственной разведки, Генштаб Украины разместил обращение для «всех неравнодушных граждан». Им предлагалось информировать ВСУ о появлении любых подозрительных лиц рядом с местами проведения учений.