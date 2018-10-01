Киев обеспокоился полётом российского Су-27 в зоне учений украинских кораблей

Вчера, 20:00

Украина организовала учения в акватории Азовского моря, в которых принимали участие и корабли, которые там находятся. Маневры назвали «Казацкой волей – 2018».

Они проходили в период 25 – 29 сентября. Киев очень обеспокоился полётом российского Су-27 в зоне учений украинских кораблей.

Такой факт, действительно, был. Но российский боевой самолёт не нарушил ни одной нормы международных правил. Он просто наблюдал с установленного для этого расстояния.

Продолжение... Опубликовано видео, как Су-27 пролетает над украинским судном 1 октября на странице ВМС Украины в социальной сети Facebook опубликовано видео, которое якобы показывает провокацию со стороны Российской Федерации. Почему так испугались украинские военные моряки, пусть разбирается их командование. А, если не испугались, то Киев просто использовал этот рядовой случай, как повод в очередной раз «поверещать».

«Казацкая воля – 2018» отрабатывала возможности военного управления, если придётся вести оборонительные и контрнаступательные операции.

Украинский Генштаб перед тем, как начались эти учения, заявил, что ВСУ станут сбивать все беспилотники, замеченные в районе их проведения. Лиц, которые ими управляют, будут задерживать и привлекать к ответственности.

Видимо, не надеясь на возможности собственной разведки, Генштаб Украины разместил обращение для «всех неравнодушных граждан». Им предлагалось информировать ВСУ о появлении любых подозрительных лиц рядом с местами проведения учений.