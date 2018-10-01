Теперь можно говорить: Бабченко обвинил «повара Путина» в заказе своего убийства

Вчера, 19:46

Сбежавший из России блогер провел собственное расследование, в ходе которого якобы нашел неопровержимые доказательства причастности России к нападению на него.

Борис Герман признался в попытке совершить убийство, пошел на сделку со следствием и получил свой срок, мораторий на неразглашение условий сделки сегодня истек, а потому «теперь можно говорить», - написал Бабченко. Сбежавший из России публицист заявил, что Россия якобы готовила массовые теракты на Украине, а руководил всем процессом Евгений Пригожин, более известный как «повар Путина». Проведя собственное расследование на основе имеющихся фактов и ряда несостыковок он заключил, что именно Россия стоит за нападением на него. На это, по его мнению, указывают ряд несостыковок, а также слишком подробные сведения и данные о его персоне, которые невозможно заполучить простому человеку, а уж тем более такой «мелкой сошке», как Герман.

В заказе своего убийства Бабченко обвинил конкретно «повара Путина», человека из самого близкого круга Владимира Путина - якобы он нанял Германа, и поручил ему это дело. Сделать это было довольно легко, ведь желающих заполучить легкие деньги очень много, а в Украине их найти довольно просто. К тому же судя по информации в соцсетях Пригожин довольно жестокий человек с темным прошлым, которого называют спонсором так называемой «фабрики троллей» и частной военной компании Вагнера, наемники которого воевали в Сирии и на Донбассе. Более того, он очень не любит, когда о его персоне упоминают в газетах.

Ранее под удар попала журналистка Юлия Латынина, на которую нападали 4 раза, за расследование Любови Соболь поплатился ее супруг, вскоре не стало журналиста Максима Бородина, который также в своей статье упомянул о жестокой деятельности повара Путина, трагедия ждала и других журналистов, осмелившихся стать на пути у Пригожина.

Незадолго до заказа на Бабченко он также начал писать о нем, за что едва не поплатился жизнью, как и его коллеги, заключил блогер.