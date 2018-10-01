Порошенко высмеяли за «случайное» появление на свадьбе

Вчера, 19:22

Недавно президент Украины Петр Порошенко в целях работы прибыл в Харьков, где сделал весьма неожиданный поступок.

Во время свадьбы в Харькове молодоженов ждал неожиданный визит. К празднованию бракосочетания решил присоединиться Петр Порошенко, кортеж которого как раз проезжал рядом с местом проведения мероприятия.

Видео данного явления появилось в социальной сети Twitter. Некоторых пользователей порадовала такая приближенность президента к народу, но большинство просто высмеяли Порошенко за такой визит на свадьбу.

«Это была поганая заготовка. Знакомый консьерж из Премьер Паласа стоял заранее с фотиком, рядом ещё пару фотографов, кортеж ровно на повороте встал. Менты заранее стояли и до остановки кортежа преградили участок в начале Сумской.»; «В подобной ситуации у меня янык 100 гривен взаймы брал, чтобы молодым презентовать..»; «А он со стороны жениха или со стороны невесты», - такие комментарии можно увидеть под видео с визитом Порошенко на свадьбу.

Мало кто верит в подлинность того, что Петр Порошенко просто решил поздравить незнакомых ему людей со свадьбой. Большинство все же называет это постановкой. Однако, находятся и люди, которые утверждают, что это была свадьба их знакомых и никто не ожидал приезда президента.

Скорее всего это действительно постановочное видео, ведь весной 2019 года в Украине пройдут президентские выборы и каждый кандидат пытается набрать как можно больший рейтинг.