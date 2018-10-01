Литва: ВВС НАТО за неделю трижды сопровождали самолёты ВКС РФ над Балтикой

Вчера, 17:31

С таким сообщением выступило 1 октября литовское Минобороны. Что стало причиной очередной «обеспокоенности» этой страны не понятно.

Литва сообщила, что истребители ВВС НАТО за неделю трижды поднимались с аэродромов. Они сопровождали самолёты ВКС РФ, пролетавшие над Балтикой.

С сентября воздушная полиция НАТО в странах Балтии начала «работать» с территории Литвы. Там располагаются истребители F-16 ВВС Бельгии.

Оказывается, даже у этой страны численность ВВС позволяет «командировать» их часть за рубеж. «Гордые прибалты», готовые противостоять «российской угрозе», похоже, готовы это делать лишь чужими руками и за бесплатно.

Что касается полётов самолётов ВКС, то Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полёты осуществляются в соответствии с международными регламентами. Они проходят над нейтральными водами, без нарушения границ других стран.

Балтия располагает лишь очень старыми советскими самолётами, уже превратившимися там в хлам. Поэтому, после того, как она в 2004 году вступила в НАТО, эта организация взяла на себя обязанность по защите воздушного пространства прибалтов.

Естественно, не за красивые глаза. Балтию можно использовать в качестве максимально приближённой к России площадки для размещения своих ВВС. В особенности, учитывая то, что инфраструктура ранее построенных там при СССР военных аэродромов сохранилась достаточно хорошо.