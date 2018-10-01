Вчера, 17:12

В ней уже зарегистрирован законопроект. Это понятие предлагается признать, как «форму нацизма».

Рада намерена запретить понятие «русский мир». Такие поправки к закону предложила пропрезидентская фракция и ряд самостоятельных депутатов.

В последние годы от официального Киева постоянно доносятся призывы о запрете всего, связанного с Россией и русским языком.

Новый законопроект предполагает запрет на Украине любой пропаганды «русского мира». В том числе незаконным станет распространять информацию о том, что РПЦ осталась единственной церковью, сохранившей аутентичную веру.

Это признано враждебным, поскольку может стать основанием к объединению российского и украинского народов.

Русский мир является концепцией международного сообщества. Его участников объединяет приверженность к России, её языку и культуре. Патриарх Кирилл ранее отмечал, что это мир, созданный на крещении в Днепре. Это мир, созданный князем Владимиром. Это система ценностей, глубоко проникшая в быт и культуру народа.

«Русский мир», продолжил он, является одновременно «миром и украинским, и белорусским, и всея Руси».

Нынешняя Украина, по всей видимости, считает иначе. Теперь, чтобы ввезти туда российскую печатную продукцию необходимо, чтобы это предварительно одобрил украинский Госкомтелерадио.