Минобороны опубликовало видео с испытаниями российских боевых роботов

Вчера, 16:15

В связи с профессиональным праздником сухопутных войск РФ было подготовлено видеопредставление оснащения подразделений этого вида.

Ко Дню сухопутных войск Минобороны Российской Федерации подготовило и опубликовало видео с наиболее зрелищными кадрами боевой учебы танкистов, артиллеристов, мотострелков и представителей других видов войск, а также испытаниями российских боевых роботов. В видеоролик попали уникальные кадры боевого применения новейших «Нерехта» и «Уран-9». Последний предназначен для поддержки войск мотострелковых бригад, имеет вес в девять тонн и вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой, автоматически управляемыми противотанковыми ракетами, реактивными огнеметами.

День сухопутных войск России официально отмечается каждый год 1 октября с 2006 года, когда президент РФ подписал указ об учреждении этого праздника. Данное событие имеет исторически сложившиеся крепкие корни. Еще в 1550 году царь Московского государства Иван IV (Грозный) впервые своим указом учредил регулярную армию в России. До этого момента она имела вид рекрутского набора и собиралась стихийно во время начала боевых действий, что приводило к большим потерям среди населения и не было так эффективно, как обученное постоянное войско.

На данном этапе сухопутные подразделения играют важную роль в государстве. Они обеспечивают будущую безопасность и гарантируют защиту населения от возможной интервенции. Владимир Путин поздравил представителей этого вида войск с профессиональным праздником и пожелал успехов в будущей деятельности.