В Сирии ВКС РФ уничтожили 85 тыс террористов за три года

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Российские военные активно помогают сирийскому народу налаживать мир на своей территории. За три года ними было обезврежено значительное количество террористов, что дает уверенность - окончательная победа правительственных войск Сирии уже близко.

Руководитель комитета Совета Федерации России по вопросам обороны и безопасности Виктор Бондарев в своем докладе сообщил, что за три года операции в Сирии российские военные смогли уничтожить 85 тысяч террористов, а общее число потерь мятежников составляет 100 тысяч. Кроме этого, силами ВКС РФ полностью разгромлено большое количество объектов террористов – склады с боеприпасами, штабы и другие военные сооружения. Такие потери противника исчисляются десятками тысяч.

При этом Бондарев сообщил, что пилоты воздушно-космических сил РФ наносят удары очень точечно, не задевая при этом жилье мирных жителей и инфраструктуру городов. Именно российским специалистам удалось остановить наступательную операцию противоборствующей стороны, сломать оборону и таким образом создать все условия для правительственных сил Сирии в их дальнейшей борьбе.

Напомним, что российские войска вошли в Сирию после официального запроса Дамаска в 2015 году и уже через два года активная фаза военной операции в стране была закончена. На данный момент только в отдельных районах продолжаются зачистки боевиков.