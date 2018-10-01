Военный эксперт назвал охрану погибшего Захарченко непрофессиональным «эскортом»

Вчера, 18:54

Изучив видеозапись последних секунд жизни главы ДНР, мужчина сразу же определил, что охрана погибшего явно не была профессиональной.

Недавно в Сети опубликовали последние кадры из жизни Захарченко перед тем, как он вошёл в кафе «Сепар» в Донецке, где позже случился взрыв. Проанализировав кадры, военный эксперт назвал всю охрану погибшего главы ДНР непрофессиональным «эскортом», который не справился со своими основными задачами. По его мнению, таким телохранителям ни за чтобы не удалось защитить хоть кого-либо. Он объяснил основные факты. Во-первых, в кафе «Сепар» зашёл всего лишь один человек и бегло осмотрел пустое помещение, где не было людей, причем как персонала, так и посетителей. Во-вторых, перед входом в заведение никто тоже не осматривался, а просто вышли из машины и пошли внутрь.

Известно, что Захарченко довольно часто посещал данное заведение, причем находился он за одним и тем же столом. Интересно, что именно там постоянно стояла шутливая табличка «Стол заминирован».