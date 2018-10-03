Проход «эскадры Порошенко» Керченским проливом является освобождением гавани Одессы для британских ВМС

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С одной стороны Украине очень хотелось бы, чтобы Россия «повелась» на эту провокацию. С другой – это явная зачистка военной гавани, находящейся в Одессе.

Таким образом, проход «эскадры Порошенко» Керченским проливом является ударом на две лузы. И в обоих случаях неудавшимся.

В Одесской гавани Великобритания планирует создание своей базы военного флота в 2019 году. Это если кому не понятно, почему Порошенко распорядился срочно создать «мощный форпост» в Азовском море до конца этого года.

Чтобы реализовать очередные антироссийские британские планы нужно освободить место в Одессе. А там всё заставлено «ржавчиной», которая до сих пор не потонула лишь потому, что плотно принайтована к пирсам.

Гидным (достойным) украинцам трудно признать, что для этого нужно просто порезать украинский флот на иголки. Проще сделать вид, что он передислоцирован. С глаз долой.

Поначалу опробовали это на 50-летнем «Донбасе» и таком же «молодом» «Кореце», который Порошенко гордо назвал эскадрой. При этом, второй тянул на буксире первого, так как тот не мог самостоятельно передвигаться. Оружия на борту не было и они шли, как гражданские суда.

Время на проход в общей очереди заняло лишь 4 часа. Порошенко ждал до последнего, а вдруг утопят. Вот будет радости.

Когда не получилось, было с помпой объявлено о героическом переходе украинской эскадры, «разорвавшей русскую блокаду».

Так на Украине именуется унижение, показанное перед судами множества других стран. Во истину, когда Бог хочет наказать, то лишает разума.