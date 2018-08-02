Сегодня, 22:03

МИД государства объявило, что обвинения украинского государства в их адрес безосновательны и что только правительство виновно в своих бедах.

Представитель Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер считает, что Украина сама виновата в проблемах со вступлением в европейские коалиции ЕС и НАТО. И хотя украинское правительство в открытую ущемляет «венгерскую диаспору», Венгрия все еще оказывает государству поддержку в ситуациях, требующих этого.

Ранее сообщалось, что закон украинской власти о том, что дети национальных меньшинств будут вынуждены обучаться на украинском языке, очень возмутил европейскую общественность. О несправедливости данного нововведения высказали многие страны, в том числе Венгрия и Россия. В частности, венгерское государство требует отмены данного закона, так как у государства, которое стремится в Евросоюз не должно быть националистических идей. Также правительство страны сообщило, что будет препятствовать вступлению Украины в коалиции до тех пор, пока она не выполнит все условия для этого.

Многие политики недоумевают порой и удивляются некоторым шагам, предпринимаемым украинской властью, но кажется, что сама Украина этого не осознает.