СМИ опубликовали снимки автомобиля погибших российских журналистов

Сегодня, 21:25

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко стали жертвами жестокого нападения бандитов. Преступники пытались завладеть автомобилем журналистов.

Съемочная группа отправилась в свою последнюю поездку на автомобиле марки Mitsubishi. Машина была доставлена в столицу Центральноафриканской республики город Банги. СМИ опубликовали снимки машины.

На фотографиях видны пулевые отверстия. Одно из них расположено в лобовом стекле, прямо напротив пассажирского места. Видны следы пуль на боковых дверцах автомобиля со стороны пассажиров. Снимки автомобиля погибших российских журналистов доказывают, что огонь велся прицельно по ним. Следы на их телах журналистов, что погибшие оказывали сопротивление своим убийцам.

Трупы журналистов были найдены рядом с автомобилем около города Сибю.

Министр информации ЦАР Максим Казаги сообщил, что основной версией следствия является нападение с целью грабежа. Пропала вся аппаратура съемочной группы. При убитых не оказалось никаких документов.

Водителю машины удалось сбежать, он выжил.

Возбуждено дело об убийстве. Российский Следственный комитет намерен отправить на место преступления следователей и криминалистов, которые могут оказать весомую помощь в расследовании чрезвычайного происшествия с российскими гражданами.