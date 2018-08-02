Порошенко потребовал ускорения подготовки нового иска к России

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На этот раз он касается компенсации за Крым и Донбасс. Претензии названы «консолидированными».

Порошенко потребовал ускорения подготовки нового иска к РФ. В нём будет говориться о том, что именно Россия причастна к разрушению предприятий и экономического потенциала Донбасса и Крыма.

Видимо, говорят политологи, «знает кошка, чьё мясо съела», но так хочется больше заработать. Впрочем, есть хорошая поговорка «дурак думкой богатеет».

Эксперты в который раз задаются вопросами, почему дипотношения со «страной-агрессором» не разорваны и почему товарооборот усилиями бизнесменов, хоть и медленно, но растёт.

Ответ прост - это никому не нужно. А ответственность за снижение своего рейтинга и огромные проблемы Украины легче всего списать на кого-либо другого.

Впрочем, образ страны-врага, как то поизносился. Но ничего другого в запасе перед выборами нет. Вот и приходится прибегать к старым штампам. Интересно, если бы по этому поводу был проведён беспристрастный опрос граждан, что бы он показал.

Видимо, Россия разрушает Крым, построив Крымский мост, строя новые автотрассы и реализуя другие масштабные проекты. Или же это пытался сделать Киев, вводя энергетическую и водную блокаду полуострова, жители которого за это Порошенко очень благодарны.

На Донбассе тоже забавно. По мнению официального Киева, отвёл ополченец ребёнка в школу, пришёл на позиции, да и решил по этой же школе выстрелить из орудия.