Утвержден порядок видеонаблюдения на выборах мэра Москвы

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Видеонаблюдение будет производиться во всех участках, за исключением лишь некоторых из них.

Московская городская избирательная комиссия объявила, что были утверждены порядок видеонаблюдения, трансляция изображения в интернете, а также хранение видеозаписей после выборов мэра Москвы.

9 сентября 2018 года в обычном порядке на выборах жители Москвы смогут избрать своего руководителя и уполномочить его обязанностями по управлению городом.

Были предложены тридцать три кандидата в мэры, однако официально зарегистрированы всего пять.

Видеонаблюдение будет вестись во всех учреждениях, за исключением больниц, СИЗО и тех, где это не было согласовано, а также в заведениях, где будут голосовать военнослужащие.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Антона Красовского, то есть оппозиционных кандидатов, не допустили на выборы в мэры Москвы. Они намерены пойти законным путем, зарегистрировавшись в МГИКе, так как не нынешней мэрии решать, кто будет следующим руководителем.