Украинцы «не по закону» отпраздновали День ВДВ

Сегодня, 19:01

Президент Украины еще осенью 2017 года издал указ о переименовании войск, а также дату отодвинул с августа на ноябрь. Но десантникам не так просто отказаться от привычного 2 августа.

Петр Порошенко заменил привычное ВДВ на ДШВ - Высокомобильные десантные войска Украины на Десантно-штурмовые. И праздник поменял: если в России сегодня, 2 августа – в Украине 21 ноября и новые правила уже вступили в силу.

Однако украинские десантники решили «не по закону», а по привычке. Именно сегодня вместе с ВДВ России отпраздновали свой День.

В социальных сетях все друг друга поздравляют и как всегда создаются мемы про разбитые о голову бутылки. Один пользователь даже призвал «не забывать», что в Украине сегодня нет никакого праздника – лишь 21 ноября.