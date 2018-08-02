«Справедливая Россия» отсрочит повышение пенсионного возраста на 17 лет

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Законопроект, который возмутил население России, прошел первое чтение 19 июля. «Эсеры» встали на сторону народа.

Фракция «Справедливая Россия» в ГД предложила отсрочить повышение пенсионного возраста на 17 лет, и внесла соответствующие поправки. Заявки от других партий будут приниматься Парламентом до 24 сентября этого года включительно.

Депутаты фракции предложили ввести мораторий на повышение возраста до 2035 года, исключив все статьи антинародного законопроекта. «Эсеры» предлагают установить нормы индексации для занятых и незанятых людей пенсионного возраста. Данные предложения будут рассматриваться Комитетом Госдумы ТСПиДВ.

Обязательными требованиями «Справедливой России» является перерасчет пенсионного страхового стажа и включения времени получения высшего и среднего специального образования, а также период по уходу за ребенком до трех лет.

Напомним, одной из немногих депутатов, которые пошли против системы и проголосовали против повышения пенсионного возраста, стала Наталья Поклонская, известная в сети как «Няш-мяш». В социальных сетях чиновница заметила настрой жителей страны, и решила поддержать население, не отдав свой голос за антинародный законопроект.