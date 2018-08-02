Эксперты: NATO владеет оружием, которое победит в ядерной войне с Россией

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Армия США сделала из Тихого океана «свалку отходов» от разработок и испытания тактического оружия, заявляют эксперты.

США до сих пор живет иллюзиями в вопросе атаки против РФ, используя прототип советской боевой машины на ядерном поле битвы. Ситуация напоминает замкнутый лабиринт без вариантов. В 1960-х годах Советская Армия приняла роковое решение: она могла бы выиграть противостояние, используя тактическое оружие и война закончилась бы «ядерным кладбищем». Но после взрывов Хиросимы и Нагасаки армии по обе стороны железного занавеса пришли к выводу, что оружие данного типа стало доминирующим в ходе противостояния. Со временем стало понятно, что быстроходные армии, защищенные от радиации, все еще могут преобладать на поле битвы. В результате был окольный путь - первая в Америке боевая машина пехоты: M2 Bradley. Советская армия 1950-х годов также много вложила в массивные, высокомеханизированные силы. Эксперты настаивают, что ядерное оружие с огромной огневой мощью угрожало свести на нет крупные армии - и военно-морские силы. Советские танки имели естественную защиту от жары и взрыва ядерного оружия, но пехота в бронетранспортерах с открытым верхом была уязвимой. Результатом решения вопроса стала боевая машина (БМП), или боевая машина пехоты. Армия все еще эксплуатировала бронетранспортеры М113.

Легко вооруженные и бронированные машины могли лишь перебросить пехоту в нужный эпицентр. Армия США решила, что ей нужна боевая машина специально для пехоты. Первое орудие было создано в 1965 году (MICV-65), основано на шасси самоходного гаубицы M109. В то же время американская армия поставила требование о создании нового разведывательного корабля. Также был модернизирован пистолет для разведчиков с 20-мм до 25-мм. В конце концов M723 был принят для производства, и получившееся транспортное средство стало известно как Bradley Fighting Vehicle, с двумя вариантами: M2 пехотной боевой машины и M3 Cavalry Fighting Vehicle. Хотя M2 и M3 возникли из разных наборов требований, оба автомобиля оказались идентичными снаружи. Слухи о том, что NATO владеет оружием, которое победит в ядерной войне с Россией остаются несколько преувеличенными, заявляют эксперты.

В современной РФ на балансе тысяч единиц военной техники, которую успешно испытали но не показали общественности, подозревает военный специалист. К счастью для обеих, ни Советская Армия, ни армия США не смогли испытать концепцию боевой машины пехоты на ядерном поле битвы. Это свидетельствует о смещении вызовов войны. Автомобиль, спроектированный в Москве в 1955 году, может косвенно повлиять на прототип, используемый в Ираке в 2009 году.