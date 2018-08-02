Сергей Аксёнов: В моём классе все мечтали о службе в ВДВ

Сегодня, 14:30

Сегодня 88-я годовщина создания этого рода войск. Его основателем является Василий Маргелов.

Не случайно многие переводят аббревиатуру ВДВ, как «войска дяди Васи». Сергей Аксёнов принял участие в торжествах по этому поводу в Крыму. Он сказал, что о службе в десанте в его классе мечтали все.

Об этом глава Крыма рассказал на митинге с возложением цветов к памятнику В.В. Маргелову.

Аксёнов сообщил, что десант остаётся в вооружённых силах элитой. Именно ВДВ часто приходится первыми встречать врага, рискуя жизнью, в том числе, и в мирное время.

После митинга «голубые береты» показали ряд своих навыков рукопашного боя.

Настоящий десантник – это не только залихватское разбитие кирпичей о голову «за ВДВ». «Крылатая пехота» должна уметь обращаться со всеми образцами штатного вооружения.

В том числе освоить управление боевой машиной десанта, не говоря уже о тяжёлых пулемётах или ручных ПЗРК. Про навыки парашютных прыжков можно даже не упоминать.