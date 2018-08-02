«Крым - это Крым»: Позиция Усика навсегда сделала его врагом Украины

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Истерика и националистический идеологический шабаш вокруг знаменитого украинского боксера, может смениться вполне конкретной угрозой для жизни спортсмена.

Первый «звоночек» прозвучал еще два года назад на пресс-конференции перед боем с польским боксером Кшиштофом Гловацки, чемпионом мира по версии WBO. «Крым – это Крым», - ответил тогда украинский спортсмен на провокационный вопрос о принадлежности полуострова. Позиция Александра Усика навсегда сделала его врагом Украины в глазах радикально настроенных националистов. С тех пор, несмотря на гопак, исполняемый боксером перед каждым ответственным боем, ни государственный флаг на плечах, не сделали Усика национальным героем «незалежной державы».

Уже то факт, что Александр родился в Симферополе, и там проживает его семья стал раздражителем для оголтелых пришельцев с территорий Западной Украины, составляющих после государственного переворота основу политического истеблишмента. Недавний бой с Муратом Гассиевым, несмотря на украинский гимн, прозвучавший в Москве, стал «красной тряпкой» для националистов. Боксер посмел обниматься с россиянином, не кричал бандеровское приветствие «Слава Украине», а главное – промолчал о российской аннексии Крыма.

Мало того, Александр, как мужчина прямой и лишенный дипломатического лицемерия, заявил представителям украинских СМИ, что не собирается быть пешкой в политических играх. Усик призвал киевские власти обеспечить свой народ нормальными условиями для жизни, а уж затем разглагольствовать на идеологические темы. Кроме того, Александр предложил своим недоброжелателям объединиться для проведения с ним мужского боя. Приближенные к власти СМИ разразились истеричными публикациями по этому поводу. По мнению экспертов, Александр не понимает с какими трусливыми, но коварными врагами он связался и опасаются за жизнь спортсмена.