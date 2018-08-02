Украина раскритиковала должность министра по развитию Закарпатской области в Венгрии

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Киев возмутился вмешательством Будапешта во внутриполитические дела страны, вызвав на ковер венгерского временно поверенного.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил стремление Украины войти в Евросоюз с походами страны-агрессора, решив создать у себя на родине должность министра по развитию Закарпатской области.

«Попытки Киева войти в Союз диссонируют с его политикой», - заявил Орбан.

Украина незамедлительно раскритиковала действия венгерского премьера, назвав их прямым вмешательством во внутриполитические дела страны. Ласло Пап, временно поверенный в делах Будапешта в Незалежной, уже прибыл на ковер к украинскому МИД.

Политика Венгрии показательно демонстрирует неуважение Вышеградской группы к Украине, полагают европейские СМИ. Польша с Венгрией первыми отвернулись от Киева, вскоре это сделает и Чехия, выбравшая «пророссийского» президента Милоша Земана. Скандал вокруг прав этнического меньшинства Венгрии в украинском Закарпатье только разгорается. Поди знай, чем все это закончится, пишут западные СМИ.

Многие мировые политологи, включая украинских, уверены, «Крымской декларацией» США дали добро на развал Незалежной, который займет совсем немного времени.