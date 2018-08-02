«В бою»: Дмитрий Лекух указал на нестыковки в поездке журналистов в ЦАР

Сегодня, 12:22

Невзлюбивший Орхана Джемаля писатель раскрыл тайну приезда троих русских корреспондентов.

Дмитрий Лекух указал на нестыковки в поездке журналистов в ЦАР (Центрально-Африканскую Республику). Писатель решил рассказать подписчикам во «ВКонтакте» о знакомстве с одним из погибших россиян.

«Привет — привет», не более того. Впрочем, это сейчас не важно: и он, и его коллеги были гражданами моей страны, пусть и идеологически ей враждебными», - сообщил мужчина.

Не смог он опровергнуть факт их профессионализма и подчеркнул. что они исполняли должным образом свой журналистский долг.

«Поэтому неправильно совсем не думать об их гибели. Каким бы ни было идеологическое содержание их последнего задания, погибли они, с точки зрения профессии, достаточно красиво и честно. В бою», - написал журналист.

Напомним, что во вторник посольство РФ в ЦАР сообщило, что погибли три человека (Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль), в районе города Сибю.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Ситуацию уже прокомментировала Мария Захарова, уверив россиян в том, что это было нападение на журналистов: «при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения». Более того, Комитет защиты журналистов призвал не медлить с расследованием гибели съемочной группы в ЦАР. К этой инициативе также прибегнул и Алексей Венедиктов. Ситуация обрастает политическим подтекстом. Некоторые эксперты подчеркивают, что в секрете остается истинная миссия корреспондентов в ЦАР. Другие же уверяют, что наказать виновных за смерти россиян стоит немедля, а если вопрос не будет решен, то ЦАР может готовится к войне с РФ.