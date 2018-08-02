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Российские военные, приглашенные на территорию САР легитимным правительством Башара Асада, за три года провели уникальную логистическую операцию.

По словам командования Южным военным округом, за время операции ВКС РФ, в Сирию доставили почти 500 тыс. тонн грузов. Переброска материальных средств осуществлялась, как военно-транспортными самолетами ВКС, так и морским путем. По мнению международных экспертов, логистическая операция российских войск на данный момент является уникальной, не имеющей аналогов.

Российские аналитики считают, что войскам пригодился опыт действий советского ограниченного контингента в Афганистане в конце прошлого столетия. Напомним, для международной коалиции, стало полной неожиданностью появление в Сирии авиационной базы Хмеймим в чрезвычайно сжатые сроки. С тех пор с территории Российской Федерации не прекращаются поставки грузов, как военного, так и гуманитарного назначения.