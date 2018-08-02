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Над Джемалем, Радченко и Расторгуевым не измывались перед кровавой расправой, обратные предположения мировых СМИ оказались ложными, заявила Мария Захарова, представитель внешнеполитического ведомства России.

Накануне африканский портал Palmares Centrafrique слил в Сеть фото убитых в ЦАР российских журналистов. Рассмотрев окровавленные тела, многие СМИ в один голос запели: Джемаля, Радченко и Расторгуева пытали перед смертью. Однако врачи Центральноафриканской Республики не засвидетельствовали на трупах граждан РФ следов насилия, не считая смертельных огнестрельных ранений. Посредством МИД РФ «вброс» удалось быстро пресечь.

Мария Захарова пообещала оказать родственникам убитых в ЦАР журналистов необходимое содействие, а Михаил Ходорковский, отправивший Джемаля, Радченко и Расторгуева на Черный континент для съемок документального фильма, выплатит кругленькие суммы пережившим невосполнимую утрату семьям.

Параллельно в Сети не утихают споры, граждане РФ погибли в ЦАР из-за трагического стечения обстоятельств или они стали жертвами грамотно спланированного политически мотивированного преступления.