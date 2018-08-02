СМИ: Российских журналистов в ЦАР перед расстрелом допрашивали

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На странице африканского интернет-ресурса появились сенсационные фотографии, где видны следы истязаний на телах Орхана Джемаля и Александра Расторгуева.

Несмотря на чрезвычайно низкое качество снимков, электронное СМИ настаивает на версии, что российских журналистов в ЦАР пытали перед расстрелом. В экспертной среде возникло сомнение по поводу представленной информации, так как портал Palmarescentrafrique.com ранее никому не был известен. Возможно, это является попыткой нового витка конспирологической версии о причастности российских спецслужб к убийству съемочной группы.

Известно, что журналист Орхан Джемаль, никогда не скрывавший своей неприязни к российскому правительству, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, прибыли в Центральноафриканскую Республику по заданию опального олигарха Михаила Ходорковского. Может быть, именно это обстоятельство и явилось следствием того, что группа не уведомила о своем приезде российское консульство в ЦАР. На сегодня, главной версией, является банальное ограбление, где роль наводчика была отведена водителю и проводнику съемочной группы.