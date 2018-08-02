Янукович требует встречи с украинским адвокатом в Ростове

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Бывшего президента обвиняют в государственной измене.

Экс-глава Украины Виктор Янукович требует встречи с украинским адвокатом в РФ Виктором Овсянниковым. Он считает, что проведение судебного заседания по его делу с правозащитником без его согласования, станет нарушением права на защиту.

Янукович на данный момент проходит по нескольким статьям Уголовного Кодекса, которые напрямую связаны с государственным переворотом в Украине. Гособвинение заявляет, что экс-президент может получить максимальное наказание – пожизненное заключение.

Бывший президент Украины, как стало известно от одного из адвокатов Януковича Виталия Сердюка, хочет встретиться с Овсянниковым в Ростове-на-Дону в ближайшее время и обсудить линию защиты.

Напомним, нового адвоката Януковичу назначили после того, как 31 июля адвокат Виталий Сердюк покинул судебное заседание после того, как суд отказал заслушать свидетеля – пилота Аркадия Ярощука. Адвокаты экс-главы уверены, что суд не имел права назначать нового защитника, поскольку частные адвокаты не покидали дела. Теперь у Януковича максимальное количество защитников – пять.

Напомним, в 2014 году во время «Революции достоинства» Виктор Янукович со всеми «пожитками» сбежал из страны из-за угроз со стороны радикалов. Они обвиняют экс-президента в воровстве государственных денег и экономическом загнивании государства. Во время правления Януковича Россия и Украина имели дружественные отношения, но после его свержения ситуация между странами накалилась из-за новой европейско-украинской политики.