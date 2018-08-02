В России эксперт высказался об иске Порошенко по вопросу разрушенного Донбасса

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Таким образом украинский лидер решил поднять свои рейтинги и провести фальсификацию грядущих президентских выборов, считает чиновник при президенте РФ.

В России Богдан Безпалько, который занимает должность члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, высказался об иске президента Украины Петра Порошенко. Речь идёт о скором судебном разбирательстве по вопросу разрушенного Донбасса.

Российский эксперт считает, что заявлением об очередном иске против РФ президент хочет повысить свои рейтинге перед выборами. Кроме того, он считает, что такой шаг нужен Порошенко для оправдания фальсификаций на президентских выборах. Никаких доказательств своему мнению Богдан Безпалько не приводит.

Также российскому эксперту не понятно, на каком именно основании будет решаться вопрос. Безпалько считает, что по минским соглашениям, в Украине якобы происходит «внутренний конфликт» между Киевом и Донбассом. Однако российский эксперт не уточнил, что согласно законам Украины, официально было признанно, что на Донбассе идёт противостояние именно Киева и Москвы, поэтому заявления Порошенко законны.

Безпалько также не понимает, какой суд будет рассматривать иск по разрушенному Донбассу. Однако, скорее всего речь идёт о Гаагском суде, как это было и с тем большим иском против России, и в котором судьи вынесли решение в пользу Украины.

Стоит отметить, что в своих соцсетях Порошенко заявил, что уже обратился к Кабмину с просьбой принять меры для создания межведомственного органа. Он предусмотрен январским законом о реинтеграции Донбасса. Порошенко требует от правительства Украины создания плана для развития территории, прилагающей к оккупированному Донбассу.

Порошенко также добавил, что Россия уничтожает экономический потенциал и разрушает предприятия Крыма и Донбасса. По словам президента Украины, люди должны почувствовать разницу между «Украиной новых возможностей, которая заботится о гражданах, и Россией потерянных надежд».