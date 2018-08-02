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Москва возмущена мерами армянского правительства, которые касаются преследования экс-руководителей страны.

Правительство России не удовлетворило судебное разбирательство с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым. Москва в ярости из-за действий новой власти Армении, в частности российская сторона выразила недовольство касательно мер в отношении предыдущих властей.

Россия назвала действия "новой Армении" ударом по имиджу военного блока. Недовольство российского правительства прокомментировал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян. Он заявил, что внутренние конфликты никак не отразятся на внешнюю политику, также и на отношения с Россией в целом.

Отметим, что ранее Армения должна была получить оружие на 100 млн долларов, но сделка не состоялась. Армянские власти должны были продлить сотрудничество с РФ благодаря кредиту, но в результате деньги за "товар" Россия не увидела и побеспокоилась о внутреннем состоянии страны.