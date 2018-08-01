«Внезапно»: У Порошенко обнаружили путеводитель по Крыму

Сегодня, 22:18

Администрация президента Украины обнародовала список подарков президенту в течение трех последних лет.

По действующему законодательству, подарки президент не уносит к себе домой, все презенты передаются в специальный Фонд президентов Украины. За прошлый год, например, получено 282 подарка.

По сообщениям журналистов, в числе подарков Петру Порошенко – кимоно, деревянная булава, путеводитель по Крыму, икона Николая Чудотворца, шерстяные носки, книги с интригующими названиями «Приворотное зелье» и «Притчи разума. Библиотека премудрости современного человека», а также куча других полезных и жизненно необходимых вещей.

«Внезапно» (хотя, конечно, ожидаемо) самый сильный ажиотаж у журналистской братии приключился, когда они обнаружили в списке именно крымский путеводитель.

Конечно же, подаренных книг Порошенко не читал, маловероятно даже, что он видел эти подарки, но, в общем, список повеселил.