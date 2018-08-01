В ЛНР отрицают наличие иностранных наемников

Сегодня, 21:58

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сказал, что иностранных наемников у них нет. Такое заявление он сделал после того, как стало известно об аресте в Италии шести человек за вербовку граждан Италии в ЛНР и ДНР.

Марочко добавил, что европейские наемники из Польши и стран Балтии есть лишь в рядах ВСУ, а в ЛНР есть только граждане зарубежных стран, приехавшие воевать по зову сердца.

Расследование прокуратура Генуи проводила в отношении 15 человек. Они обвиняются в «вербовке наемников и участии в военном конфликте за рубежом». Двое подозреваемых – граждане соответственно Албании и Молдовы. Часть фигурантов была арестована, в отношении остальных применена процедура заочного ареста, так как они, по-видимому, находятся на Донбассе.

В качестве реакции на итальянское расследование оперативное командование ДНР сообщило, что в Республике есть около 100 иностранных добровольцев, но наличие наемников среди них они отрицают.