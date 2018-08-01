Украинский солдат с документами и оружием отправился на сторону ДНР

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По его словам, причиной стало плохое отношение командиров к нему из-за того, что он на Донбассе местный.

Украинский солдат Сергей Т. связался с военными ДНР по поводу перехода, и с документами и оружием отправился на сторону Республики. Сам он воевал на линии соприкосновения.

Как поделился глава пресс-службы ДНР Бессонов, мужчина сейчас рассказывает местным органам полиции о преступности ВСУ. Также новый военный ДНР поведал о занятиях солдат в тылу – покраска бордюра, уборка в окопах и по всей территории.

Не в первый раз военнослужащие переходят на сторону другого, самый большой процент перехода украинских военных на сторону Республик был в 2015 году.