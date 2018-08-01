«Деньги кончаются»: Эксперт объяснил иск Порошенко России

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Президент Украины в очередной раз пытается обвинить Россию в бедах его страны и привлечь внимание Европы.

По мнению Сергея Железняка, депутата Государственной Думы, иск Украины к России лишь очередное громкое заявление и попытка привлечь спонсоров. Петр Порошенко заявил, что государству не стоит медлить ни секунды и пора предъявить настоящие обвинения Российской Федерации и взыскать компенсацию за Крым и Донбасс. Однако, депутат, заседающий в российской Госдуме, возмутился подобному:

«Это заявление лишь очередная попытка Президента Украины обратить на себя внимание европейских лидеров. Порошенко начал готовиться к новому электоральному периоду. Ему необходим повод, чтобы снять с себя ответственность за развал государства, нищету народа и продолжающуюся войну, да и деньги кончаются уже». К сожалению, президент практически разрушенного до основания государства, по всей видимости, не понимает, что его действия уже не спасут его положение и даже сам украинский народ искренне не понимает, что происходит в их стране. Взамен Сергей Железняк предложил подать встречный иск Порошенко. Эксперт объяснил, что за геноцид своего же народа, процветающую коррупцию и уничтожение суверенитета Украины нынешнему президенту стоит получить наказание.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США составил отчет о нарушениях на территории Украины. Также числятся преступления на Донбассе и дискриминация в Крыму.