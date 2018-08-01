В США боятся сделки Турции с Россией по поводу поставки С-400

Сегодня, 21:09

Свои опасения высказал помощник госсекретаря по военно-политическим делам США Рене Кларк Купер. Однако на прошлой неделе они же притормозили собственное согласование с Турцией на поставку истребителей.

Купер сообщил, что они не хотят зависимости Турции, как союзника по НАТО, от других стран, а контракт с Россией по поводу поставки зенитно-ракетных систем С-400 может стать катастрофой. Также депутат отметил, что и со стратегической стороны не хотелось бы сделки по поводу оружий и военной техники с Кремлем.

Тем, что Соединенные Штаты боятся этого контракта, они стараются надавить на Анкару, пугая санкциями. Однако договор на поставку С-400 был подписан еще в декабре 2017, а начало пребывания в Турцию в начале весны 2020 года.

Чтобы еще больше надавить на Турцию, США приостановили договор о поставках истребителей 5 поколения F-35, на что их президент Эрдоган в ответ пообещал отправить жалобу в Международный арбитражный суд, если Белый дом продолжит в том же духе и прекратит выполнять договор о поставках.