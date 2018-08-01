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Таким образом, их расследование о крушении МН17 было проплаченным со стороны Mi-6. Не сложно догадаться, к каким выводам пришли «эксперты» этой организации.

Организация Bellingcat считалась такой, что ведёт независимые журналистские расследования. Wikileaks предоставило подтверждение, что она получала финансирование от британской разведки.

Видимо, её специалисты имеют настолько высокий уровень, что предоставили свои «токазательстфа» (Фильм «Красная жара») почти сразу после катастрофы.

В качестве их фигурировали перехваты неподтверждённых аудиозаписей, анонимные сведения из Сети и фотографии невысокого качества.

Подобные сайты используются многими разведками мира для вброса фейков. Как оказалось, этот ресурс помогал британской разведке в создании негативного образа РФ.

Сколько раз за последние годы от британской разведки поступали одни «ляпы». Джентльмены, видимо, совсем разучились работать. Качественным агентом остался лишь Джеймс Бонд.

Начиная с химического оружия у Хуссейна, которое огласили вполне реальным. После этого развязали войну, убив тысячи людей и погрузив страну в хаос. Никому-ничего.

Видимо, безнаказанность понравилась. Несчастные Скрипали, которых «русские агенты» травили – травили, да так и не смогли дотравить. Никаких доказательств. Даже Германия начала задавать неудобные вопросы. Лучше это дело замять.

А в промежутке между этим оказался МН17. Сразу же после того, как его сбили, дружный вопль из Британии – «Это Россия». Прошло четыре года, доказательств этому никаких.

А вот доказательства тому, что «кричалки» были проплачены конкретной страной стали появляться всё чаще.