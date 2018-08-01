Эрдоган заявил, что в Турции может быть возвращена смертная казнь

Сегодня, 19:19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил это на митинге в Стамбуле с оговоркой, что он подпишет закон, если его примет турецкий парламент.

Эрдоган лукавит, что видно невооруженным взглядом. Недавние президентские и парламентские выборы в Турции, прошедшие 9 июля, ознаменовали собой переломный момент перехода от парламентской формы правления в государстве к президентской.

Победив на этих выборах, «султан» Эрдоган получил невиданные ни у одного политического лидера Турции доселе полномочия.

И так склонный к авторитаризму президент по новой Конституции самостоятельно возглавит правительство. Ему будут подотчетны все министры. Должность премьера будет скоро упразднена, появятся вице-президенты, которых будет назначать Эрдоган.

Парламент – Национальное Собрание Турции не имеет теперь права вызывать министров для отчета. Принимать законы парламент пока может, но если законы или даже бюджет страны не понравятся Эрдогану, он может с легкостью управлять с помощью президентских указов, имеющих силу закона, и временного бюджета за своей подписью.

В конце концов, президент может в любое время распустить парламент, он же назначает судей и так далее.

Так что угрозой ввести смертную казнь Эрдоган, скорее всего, шантажирует Евросоюз или США.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер мгновенно отреагировал на заявление турецкого президента. Он сказал, что если в Турции будет возвращена смертная казнь, это будет означать прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Ждем теперь реакции США, и тогда можно будет сделать выводы, чего добивается Эрдоган этой своей угрозой.