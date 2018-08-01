Швеция закупит американскую систему ПВО Patriot

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Стоимость контракта больше 1 млрд евро. Хочешь мира – готовься к войне. Что гонка вооружений вновь началась, стали понимать даже «нейтралы».

Швеция сообщала, что для защиты своего неба закупит американскую систему ПВО Patriot. Решение об этом будет принято уже 2 августа.

Швеция приняла решение поставить на охрану американские системы ПВО. В принципе, эти ракеты неплохо зарекомендовали себя.

В то же время они уже давненько устарели и не выдерживают конкуренции с современными системами радиоэлектронной борьбы, скоростью и маневренностью воздушных целей.

Однако, Швеция считает это военное соглашение «важным, крупным и обширным» Общее количество закупаемых страной комплексов Patriot составит четыре единицы. Каждая ракета для них стоит 4 млн евро. Сколько их в итоге будет приобретено, пока держится в секрете.

Первые поставки намечены на 2021 год. Шведы уверены, после этого лишь четыре установки ПВО Patriot смогут полностью закрыть её небо от баллистических ракет.

Турция оказалась умней, чем Швеция, или же решила сыграть на противоречиях в НАТО. Эта страна закупит российские С-400 за гораздо большую сумму. Когда комплексы будут поставлены на дежурство, небо этой страны станет, действительно, на замке.

Вопрос в одном, смогут ли его преодолеть российские средства воздушного нападения. В противном случае не стоило и продавать.