Сегодня, 18:02

Украинский президент решил предъявить РФ иск по возмещению ущерба, который нанесён Донбассу. Российские депутаты предлагают тому перед этим «глубоко задуматься».

Совфед пригрозил Порошенко военным трибуналом в случае инициации подобного действия. Возмещать нанесённый Донбассу ущерб, безусловно, нужно. Вот только какое отношение имеет к этому Россия.

Порошенко огласил намерение Украины предъявить новый иск, касающийся потерь, связанных с внутриукраинским конфликтом на востоке страны.

Его прокомментировала Ольга Ковитиди, входящая в комитет Совфеда, к чьей компетенции относятся оборона и безопасность.

Политик посоветовала Порошенко вспомнить, чей режим развязал войну на Донбассе против мирных жителей. После этого подумать, кто должен за всё это отвечать.

Совфед в лице Ковитиди пригрозил Порошенко военным трибуналом, который состоится за все преступления, совершённые его режимом.

Тем более ни одна из стран не признаёт Россию в качестве стороны конфликта.

Конфликт на Донбассе стал следствием государственного переворота, сделанного Евромайданом, при попустительстве тогдашней украинской власти.

Первым законом, принятым «евроинтеграторами», стал тот, который отменял на Украине статус региональных языков. На них, к слову, говорят более половины страны.

Так ущемлять права собственного народа, видимо, не стоило. Он попросил вернуть «статус-кво». Порошенко ответил, что победит Донбасс за две недели.

Гражданская война там продолжается пятый год.