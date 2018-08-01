Британский министр взял в помощницы элитную проститутку

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Девушка служит государству с 16 лет, отказавшись от учебы. Сейчас Ребекке 21 и как оказалось, на должности в правительстве ей платят мало, что пришлось другую работу искать.

В королевском обществе скандал – британский министр строительства взял в помощницы элитную проститутку Ребекку Тотт. За встречу тет-а-тет она берет 750 фунтов стерлингов и ее объявление в открытом доступе на эскорт-сайте. Таким образом, секретарша Доминика Раэба и попалась журналистам. Один из репортеров назначил ей несколько встреч в пятизвездочном отеле, чтобы получше понять ситуацию.

Удалось выяснить, что Тотт знает о своем шефе все, любой его шаг. На вопрос «На что готова за эти деньги?» отвечает, на все, что пожелает клиент.

Ее микроблог в социальных сетях так и пестрит откровенными фотографиями, публикациями с отдыха и тренировок в спортивном зале. После скандала ей пришлось покинуть «основную» работу, однако на этом все не закончилось. Данной ситуацией заинтересовались спецслужбы, чтобы выяснить, представляет ли опасность девушка британскому правительству, какой информацией владеет и не будет ли ее разглашать.