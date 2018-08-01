Захарова дала рекомендации отправляющимся в опасные точки журналистам

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Политик считает, что тут «не до лирики». Лучшим решением является информирование о своей «командировке» представительств посольства.

Однако, трое погибших журналистов РФ решили поступить по-своему. Мария Захарова дала рекомендации журналистам, желающим отправиться в опасные точки.

Пренебрежение простыми правилами, возможно, и стало причиной того, что на них было совершено внезапное и смертельно нападение.

Захарова отказалась оценить, чем руководствовались люди, отправившиеся в ЦАР в качестве «свободной прессы», но под видом обычных туристов. Тут «не до лирики», сообщила Захарова.

Она полагает, в любом случае, перед отправкой в опасные точки журналистам следует связаться с работниками МИД РФ.

Как минимум, они смогут получить рекомендации по поведению в стране, где ранее не бывали.

Помимо того, МИД РФ сможет дать журналистам некоторые контакты среди местных жителей, которые окажут некоторую помощь в экстренной ситуации.

Также Захарова посоветовала журналистам, самостоятельно отправляющимся в опасные точки, установку мобильного приложения «Зарубежный помощник».

Он, конечно, не волшебная палочка, но с ним шансы благополучного возврата на родину заметно возрастают.

В случае незнания местных обычаев и законов, недолго отправиться в очень экзотическую тюрьму. В худшем случае, может последовать даже смерть.

Нападение на российских журналистов в ЦАР вызвало широкий резонанс. Ряд местных СМИ уже предположили, какая группировка может стоять за этим.