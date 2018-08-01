«Под ногами должна гореть земля!»: Кадыров высказался о смерти российских журналистов в ЦАР

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Убийцы Джемаля, Радченко и Расторгуева должны быть жестко наказаны по законам военного времени, и, желательно, до того, как на их руках высохнет кровь граждан РФ, считает глава Чечни.

«Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Под ногами виновных должна гореть земля! Наказать строго!», - высказался о смерти Джемаля, Радченко и Расторгуева в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров.

Глава Чечни призвал СМИ и политэкспертов не связывать убийство российских журналистов в ЦАР с мусульманством. Граждан РФ убили не мусульмане и не христиане, а преступники, бандиты и уголовники, подчеркнул Кадыров. Для сравнения политик привел стрельбу в школе США, когда никто не смотрел на религиозную принадлежность злоумышленника.

Также чеченский глава призвал наказать, в случае виновности, людей, не оформивший должным образом командировку Джемаля, Радченко и Расторгуева, в результате чего российские журналисты оказались в ЦАР без защиты.

В завершении «крика души» Кадыров выразил надежду, что МИД и правоохранительные органы обеих сторон во всем разберутся, а виновников преступления накажут по законам военного времени.

Пока Рамзан Кадыров и многие другие отечественные политики не желают даже говорить о якобы спланированности массового убийства в Африке, многие пользователи Сети приняли обратную позицию. Из-за неприязни к Владимиру Путину или по другим политпричинам, злые языки называют кровавую расправу с Джемалем, Радченко и Расторгуевым постановочной.