«Под ногами должна гореть земля!»: Кадыров высказался о смерти российских журналистов в ЦАР

Убийцы Джемаля, Радченко и Расторгуева должны быть жестко наказаны по законам военного времени, и, желательно, до того, как на их руках высохнет кровь граждан РФ, считает глава Чечни.
Глава Чечни призвал СМИ и политэкспертов не связывать убийство российских журналистов в ЦАР с мусульманством. Граждан РФ убили не мусульмане и не христиане, а преступники, бандиты и уголовники, подчеркнул Кадыров. Для сравнения политик привел стрельбу в школе США, когда никто не смотрел на религиозную принадлежность злоумышленника.
Также чеченский глава призвал наказать, в случае виновности, людей, не оформивший должным образом командировку Джемаля, Радченко и Расторгуева, в результате чего российские журналисты оказались в ЦАР без защиты.
В завершении «крика души» Кадыров выразил надежду, что МИД и правоохранительные органы обеих сторон во всем разберутся, а виновников преступления накажут по законам военного времени.
Пока Рамзан Кадыров и многие другие отечественные политики не желают даже говорить о якобы спланированности массового убийства в Африке, многие пользователи Сети приняли обратную позицию. Из-за неприязни к Владимиру Путину или по другим политпричинам, злые языки называют кровавую расправу с Джемалем, Радченко и Расторгуевым постановочной.