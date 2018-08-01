«Война завершается»: Сирийские военные примут участие в АрМИ-2018

Сегодня, 13:50

В Казахстане открылись очередные армейские международные игры. В них участвуют команды, прибывшие из 12 стран.

Команду Сирии представил Сулейман Айман, носящий звание бригадного генерала. Он сказал, то, что сирийские военные примут участие в АрМИ-2018, подтверждает завершение войны в его стране.

АрМИ-2018 пройдут до 9 августа. В ходе игр предусмотрено проведение трёх конкурсов: «Уверенного приёма», «Соколиной охоты» и соревнования «Мастеров артиллерийского огня».

Айман сообщил, что его команда прибыла на игры, в первую очередь, для того, чтобы показать, что война в Сирии завершается. Значит, бойцы уже могут принять участие в проведении мирных соревнований.

Генерал проинформировал, что все сирийские военные являются хорошими солдатами, прибывшими с войны. Они набраны из разных частей. Некоторые из них имеют ранения.

На качественную подготовку для АрМИ-2018 времени почти не было. Она заняла лишь две недели в Сирии и две недели в Саратове на территории учебного центра.

Однако, сирийские военные рассчитывают на свой немалый практический опыт, приобретённый в ходе восьми лет боевых действий.

В Казахстане им придётся, помимо точного артиллерийского огня, продемонстрировать свои навыки в установлении и поддержании связи и в умении управлять беспилотниками.

Политологи уверены, то, что сирийские военные стали выезжать на подобные состязания, лучше всего остального показывает приближение к завершению боевых действий в стране.