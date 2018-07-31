Эксперты США оценили приобретенный «сирийский опыт» России

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Американские аналитики пришли к выводу, что конфликт в Сирии стал «бесценным испытательным полигоном» для российский армии, а особенно для ее командного состава.

Старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман заявил, что для Москвы эта война стала отличной школой для «тренировки» российских военных. В частности он отметил, что самым важным уроком для России стало понимание необходимости тесной координации ВВС с сухопутными частями.

Многие эксперты США оценили столкновения на сирийской территории как «хорошую войну», а приобретенный «сирийский опыт» считают неоценимым для России. Они пишут, что эта война очень подходит для систематических тренировок. Они так отмечают, что Москва смогла проверить свое вооружение и устранить выявленные недостатки.

Напомним, что глава оборонного ведомства России Владимир Шаманов в начале года предоставил информацию о том, что в Сирии за время войны побывали 48 тысяч военнослужащих РФ.