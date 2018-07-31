Президент Словакии считает «Ночных волков» угрозой для страны

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Андрей Киска сообщил, что не намерен мириться с присутствием данного клуба на подконтрольной ему территории.

Президент Словакии Андрей Киска заявил, что клуб байкеров, активно поддерживающий аннексию Крыма, должен быть ликвидирован на территории государства, так как представляет для него опасность.

«Действия байкеров, в свете поддержки отделения Крыма от Украины, а также открытия штаб-квартиры на нашей территории, являются явной угрозой безопасности страны, - считает президент Словакии. - Эти события являются насмешкой над официальной позицией Словацкой Республики в отношение аннексии Крыма и российской политики»

Европейская штаб-квартира клуба была открыта 23 июля вблизи города Трнава в Словакии, что, по всей видимости, очень не понравилось правительству страны.

Ранее байкеры были подвержены экономическим санкциям со стороны Канады и США, а также их германские шенгенские визы были чудесным образом аннулированы.

Ранее сообщалось, что «Ночных волков» из России не пустили в Польшу на мероприятие памяти красноармейцам. При этом европейские и белорусские отделения клуба успешно прошли через границу.