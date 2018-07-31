Ровня США: Украина боится, что Россия вмешается и в её выборы

Сегодня, 16:29

Да продолжайте вы дальнейшее саморазрушение без нас. Таким был ответ представителей РФ.

Александр Турчинов озаботился тем, что Россия вмешается и в её президентские выборы, которые уже не за горами. Политологи поиздевались, Киев считает, что он - ровня США.

Тем более в составе кандидатов среди лидеров, опять–таки, очень сомнительные личности. А нынешние правители – среди явных лузеров.

Турчинов, возглавляющий СНБО украинской страны, высказал уверенность, что в результаты волеизъявления украинцев вмешается Москва. Ни нищета, ни остановка промышленности, ни бегство населения, ни безнадёга, ни гражданская война, а, именно, Кремль.

Кремль ответил, что Турчинов может не волноваться. На Украине влиять уже не на что.

Помнится, министр обороны США, которому везде мерещилось присутствие советских агентов, уже кричал «Русские идут», что запротоколировано.

Если уж в США на столь высокие посты попадали столь неадекватные личности, командующие обороной государства, удивляться не стоит. На Украине сейчас таких много.

Рейтинг их партий после того, как Украина получила в результате их правления полное обнищание, просто нулевой.

Впрочем никаких проблем, с тем, кто уже предварительно назначен виновником провала. Это Путин и пресловутые русские хакеры, а не мы любимые.