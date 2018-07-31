На Украине спецназ поздравили текстом российского патриотического видео

Сегодня, 14:08

Это уже не просто плагиат. Это плагиат «безбашенный» на фоне воплей о «стране агрессоре».

Фактически, это реклама армии РФ. На Украине спецназ поздравили текстом из российского патриотического видео, вышедшего в 2014 году.

Специалисты не забыли о нём и были поражены. Закадровый текст соответствует оригиналу на 100%. Единственное отличие, он переведён на «мову».

Вот так вот «патриоты» в очередной раз доказали, что они ради своей армии не способны даже слегка напрячься мозгами и подготовить свой текст.

А, возможно, просто привыкли к тому, что этого и не требуется. Проще ничего не делая, получить деньги и всё. Тем более за это никто не накажет.

Подготовлен скандальный ролик пресс-службой командования ООС. Так теперь Порошенко решил называть АТО.

Оригинальное видео было снято в 2013 году, когда вооружённый конфликт в зоне АТО ещё не начался.

Оно было размещено в мае в 2014 году, когда ситуация стала уже неоднозначной. Тем более странным является то, что его текст взят на Украине за основу поздравления для её спецназа.