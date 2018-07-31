«Пенсионная реформа не нужна»: Жириновский рассказал, как помочь малоимущим гражданам

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Простой в реализации сценарий позволит россиянам жить в достатке, уверен лидер ЛДПР.

История с повышением пенсионного возраста в России наделала уже немало шума в обществе. Правительство настаивает на проведении реформы, обосновывая необходимость радикальных мер угрозой истощения Пенсионного фонда РФ, в то время, как многие политики и общественники выступают категорически против «воровства денег» из карманов пожилых россиян.

Не смог остаться в стороне и руководитель одной из наиболее влиятельных политических партий в России Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР рассказал, как помочь малоимущим гражданам. Причём сделать это можно, реализовав совершенно простой сценарий.

«Во всем мире есть налог на сверхдоходы, чтобы не было сверхбедных. Но у нас власть не хочет так делать. Как должно быть? 13% налог - для большинства. 20% - для тех, кто зарабатывает более 500 тысяч в месяц. 30% - для тех, кто зарабатывает более миллиона рублей. Если сделаем так - никакая пенсионная реформа не нужна будет», - написал в своём Telegram-канале Жириновский.

Подобный рецепт, по мнению, политика уже очень скоро проявит свою эффективность. В то же время эксперты уверены, что подобные инициативы не придутся по душе крупным бизнесменам и олигархам, которые задействуют все рычаги влияния, чтобы не отдавать свои доходы пенсионерам.

Напомним, что ранее Владимир Путин признал, что ему не нравится пенсионная реформа. Глава государства заявил, что это болезненная тема, требующая широкого общественного обсуждения.