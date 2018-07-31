Эксперты: атаки авиабазы Хмеймим происходят при участии Турции

Сегодня, 10:26

Практически каждую ночь, как по графику, беспилотники атакуют российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Очевидна неспособность российского командования воспрепятствовать запускам летательных аппаратов. Еще один настораживающий момент – практически все атаки происходят с территории прилегающих районов провинции Идлиб, контролируемой Турцией.

Каждую ночь сообщается о работе системы ПВО авиабазы. Беспилотники периодически сбиваются, но у этих успешных действий есть два негативных момента. Первый – стоимость каждой ракеты ПВО в тысячи раз превосходит стоимость демонстративно дешевых самодельных беспилотников. Второй момент – если принять как данность, что запуски аппаратов происходят с контролируемых Турцией территорий, то, значит, турки прощупывают систему ПВО, изучая ТТХ, возможности ее действий при различных вариантах атак, отмечают военные эксперты. Это носит показательный характер, если учесть то, что неоднократно высшее руководство Турции и лично президент Эрдоган заявляли о том, что каких-либо операций Асада в провинции Идлиб Турция не потерпит. Значит, логика подсказывает, что атаки происходят как минимум при участии Турции.

Легко можно представить, что в случае попытки зачистки Дамаском Идлиба уже настоящие ударные, а не фанерные беспилотники мгновенно выводят из строя авиабазу. Без поддержки же с воздуха у наземной операции шансов нет.

Таким образом, Хмеймим сейчас – это чемодан без ручки. Обеспечивать полную безопасность прилегающей территории российский контингент не может из-за малочисленности, сирийские войска не справляются с этим, так как их качество оставляет желать лучшего, кроме того, боевиков поддерживают и некоторые местные алавиты провинции Латакия. Зачистить ближайшие районы Идлиба не дает Турция.

Как будет решаться задача устранения постоянной угрозы авиабазе и будет ли она решена вообще, пока непонятно.