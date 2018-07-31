Эксперты СБ ООН: Ракеты йеменских хуситов похожи на иранские

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К такому выводу они пришли, исследовав их обломки. Оружие было применено против Саудовской Аравии.

Эксперты СБ ООН, исследовав то, что после них осталось, сделали следующий вывод. Ракеты йеменских хуситов, как и запущенные ими беспилотники, очень похожи на иранские.

По мнению специалистов, это следует из схожести их технических характеристик. У йеменских хуситов, несмотря на введение оружейного эмбарго, продолжается доступ к ракетам и БПЛА. В последнее время с помощью них обстрелы Саудовской Аравии даже интенсифицировались.

Эксперты ООН полагают, хуситы получают ракеты и БПЛА по частям. Их сборка происходит уже на территории Йемена, которая подконтрольна повстанцам. Официальный Тегеран отрицает поставки иранских вооружений для хуситов.

В то же время ряд политологов обратили внимание на неопределённость формулировок, применённых экспертами СБ ООН в своё докладе. «Похожи на иранские» ни к чему не обязывает, но намекает.

Можно не сомневаться, что целый ряд западных СМИ слово «похожи» упустят, как и в деле со Скрипалями, которое сейчас в Великобритании уже явно стараются замять. Неудобные вопросы по этому «преступлению России» стала задавать даже Германия.

Иран продолжает оставаться в центре мирового внимания в связи с его ядерной программой и выходом США из соответствующего договора.