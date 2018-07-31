Переговоры Дамаска и Сирийских демократических сил - итог встречи Путина и Трампа

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Договоренность о вопросах раздела территорий на территории Сирии – один из главных итогов (а может, и самый главный итог) прошедшей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

США раздумывали, как поступить с территорией на левом берегу Евфрата, находящейся под контролем Сирийских демократических сил (СДС). Ранее были контакты представителей СДС с Лигой арабских государств (ЛАГ).

Теперь же, видимо, решено передать эти территории под контроль Асаду. Условия американцев, как в случае договоренности с ЛАГ, так и в случае контроля над территориями Дамаска, неизменны – курды должны находиться под контролем, а проиранские вооруженные формирования должны быть или вытеснены с этих территорий, или хотя бы ограничены в возможностях, чтобы исключить дальнейшую экспансию Ирана для формирования им «шиитского пояса» Иран-Ирак-Сирия-Ливан.

Интенсивные переговоры руководства Сирии и военно-политическй верхушки СДС говорят о том, что Трамп с Путиным договорились о какой-то форме передачи территорий СДС Дамаску. У СДС при этом есть принципиальное условие – курдская автономия.

В этом случае, по сообщениям, курдские вооруженные формирования должны влиться в сирийскую армию.

Передача контроля должна происходить поэтапно. Первый – совместное руководство индустриальными районами, прежде всего, плотинами и гидроэлектростанциями в провинции Рака. При этом Асад должен будет восстановить разрушения гидротехнических сооружений и города Рака.

Стоимость восстановительных работ будет исчисляться десятками миллиардов долларов. У Асада таких денег нет. Значит, кандидатом на финансирование этого является Россия. Трамп передает восточную Сирию не просто так, а с обязанностью восстановления разрушенного, кроме того, дополнительно нагружая задачей контроля за курдами и Ираном. Кроме того, остается задача борьбы на этих территориях с запрещенной в РФ ИГИЛ*.