Руководитель Hyundai приглашен посетить Северную Корею

Сегодня, 08:54

Руководитель одного из крупнейших конгломератов Южной Кореи вскоре может посетить Северную Корею по приглашению Севера.

Чон Чжу-ён, руководитель группы Hyundai Group, впервые за четыре года приглашен посетить Северную Корею, что способствует возобновлению южнокорейских поездок на гору Кумган, сообщает южнокорейская газета Kukmin Ilbo.

Поездки были приостановлены после того, как южнокорейская туристка была смертельно ранена в 2008 году. Северная Корея утверждала, что женщина, Парк Ванг-джа, находилась в военной зоне.

Официальная миссия поездки - ознаменовать 15-ю годовщину смерти Чон Мон Хона, сына основателя Хёндэ Чон Чу Ена, который подтолкнул к межкорейскому примирению посредством своих бизнес-инициатив.

Чон умер 4 августа 2003 года, тело обнаружили перед зданием штаб-квартиры Hyundai Asan. Смерть его последовала после того, как Чон предстал перед судом по обвинению в тайной отправке не менее 100 миллионов долларов из Сеула на Север.

В заявлении, опубликованном в понедельник, Hyundai Group заявила, что Азиатско-Тихоокеанский комитет мира Северной Кореи согласился с мемориалом Чону, и компания обратилась с просьбой о разрешении на посещение в южнокорейское Министерство унификации.

Если Сеул одобрит поездку, ожидается, что около 15 сотрудников Hyundai будут сопровождать Чона на север.

Просьба Hyundai Asan посетить Северную Корею в 2017 году была отвергнута комитетом Северной Кореи.