Индия покупает вертолеты Apache, Chinook вместо российских Ми-35 и Ка-52

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Boeing и Индия недавно завершили испытательные полеты первых вертолетов Apache и Chinook, запланированных для поставки на следующий год для индийских ВВС.

Индия покупает 22 ударных вертолета AH-64E Apache и 15 транспортных вертолетов CH-47F Chinook производства Boeing и объявляет это крупным шагом вперед, говорится в сообщении компании.

Приобретение является частью усилий Индии по модернизации своего вертолетного парка, который по-прежнему в значительной степени зависит от старения российских ударных и тяжелых вертолетов. Эти вертолеты приобретаются вместо российских Ми-35 и Ка-52. До недавнего времени в Индии господствовал российский вертолетный парк, от чего сейчас стремительно отходят.

«Мы с нетерпением ожидаем предоставления этой феноменальной способности Индии», - сказал в пресс-релизе Дэвид Куперсмит, вице-президент и генеральный менеджер Boeing Vertical Lift. «От береговых операций до высотных горных миссий эти вертолеты будут играть жизненно важную роль в индийских вооруженных силах».

Интересный факт: фюзеляжи поставляемых вертолетов будут изготовлены в самой Индии на заводе Tata.

CH-47F Chinook - двухмоторный тандемный тяжелый грузовой вертолет, используемый армией США и многими странами НАТО и союзников. Его основная задача - транспортировать войска и крупные грузы с высокой скоростью и дальностью.

Он способен выполнять внешнюю навеску полезной нагрузки, размещать артиллерию, поддерживать войска боевым прикрытием и воздушными атаками. Серия CH-47 Chinook использовалась с момента ее появления в 1962 году и была модернизирована и отреставрирована много раз.

Вертолет AH-64 представляет собой усовершенствованную модель армии США, которая экспортируется по всему миру. Он оснащен броней, усовершенствованными системами наведения и может нести большое количество оружия, начиная от ракет Hellfire и неуправляемых ракет до ракет типа «воздух-воздух».

Он также имеет вращающуюся 30-мм пушку, которая может стрелять бронебойными и осколочными противопехотными боеприпасами. «Апач» широко применяется в Ираке и Афганистане.