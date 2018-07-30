«Лукашенко будет наказан»: Россия намерена закрыть российско-белорусскую границу

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Новые ограничения для иностранцев уже обсуждаются взволнованными перевозчиками, но в законную силу оно пока не вступило, но поводов для переживаний пока много. В основном, пострадают от такого закрытия олигархи.

Россия намерена закрыть российско-белорусскую границу в ответ на безвизовый режим для иностранцев со стороны белорусских властей. После таких новшеств передвигаться транспортные средства должны будут в объезд Белоруссии, то есть – через Украину и Латвию, и касается это владельцев польских, литовских и украинских номерных знаков.

Как считают эксперты, «Лукашенко будет наказан», как и его друзья-олигархи из России, зарабатывающие на контрабанде по 4 млрд долларов в год. Более того, контроль за границей в нескольких областях РФ будет усилен, а в случае вступлений ограничений в силу затраты коснутся и перевозчиков, которые не готовы к таким нововведениям и уже рассматривают объездные пути.